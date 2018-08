Ondata di maltempo all'Isola del Giglio: paura per 400 crocieristi

Paura all'Isola del Giglio, in Toscana, per due piccole navi da crociera danneggiate da un'improvvisa ondata di maltempo. Le due imbarcazioni, con a bordo complessivamente circa 400 persone, avevano cercato di lasciare il porto ma hanno subito danni a causa delle onde; ciononostante sono riuscite a rientrare. Grande spavento tra i passeggeri ma nessun ferito. Per consentire ai crocieristi di rientrare, si sta organizzando un traghetto.