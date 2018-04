Indonesia: decine di cani abbattuti per soddisfare il mercato della carne

Uccisioni programmate da parte del governo, sacrifici per celebrazioni religiose e caccia indiscriminata per ottenere carne. Questi sono i fattori che incidono sulla condizioni in cui versano i cani in Indonesia e precisamente a Bali, una meta molto gettonata dai turisti ma della quale pochi forse conoscono gli aspetti più bui. Edoardo Stoppa spiega come fosse facile, fino a poco tempo fa, trovare la carne di cane nei menu e lo stesso governo ha espresso già nel luglio del 2017 la preoccupazione per l'abbattimento in massa dei cani sull'isola. Ciononostante non è stato posto alcun divieto a un tale commercio, le autorità si sono limitate a sconsigliare l'acquisto di carne di cane: in definitiva, dunque, il problema è stato tutt'altro che risolto e ai commercianti è stato sufficiente non specificare più quale tipo di alimento vendano. Le telecamere di Striscia la Notizia hanno seguito uno dei cosiddetti "dog hunter" per documentarne l'attività giornaliera