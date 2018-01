Incidente sulla A21, maxi colletta on line per i funerali della famiglia francese

"Aiutateci affinchè l'ultimo viaggio di questi cinque angeli avvenga con lo stesso amore che ha regnato in questa famiglia". E' questo l'appello on line lanciato per raccogliere fondi in vista delle spese di sepoltura della famiglia Kornatowsky che ha perso la vita nell'incidente sulla A21 lo scorso 2 gennaio. In soli tre giorni, i famigliari e gli amici della vittime sono hanno raccolto raccolti circa 30mila euro