Il caso di Jessica Valentina Faoro raccontato in un minuto

Quarto Grado Files ripercorre il delitto di Jessica Valentina Faoro uccisa nella notte del 7 febbraio con quaranta coltellate a Milano. La 19enne aveva risposto ad un annuncio di Alessandro Garlaschi, il suo presunto assassino, e la moglie in cui offrivano un posto letto in cambio di aiuto in casa. Il tranviere di 39 anni, però, inizia ad assumere atteggiamenti al limite con la giovane. Nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, solo una settimana prima del delitto, Jessica chiede l'intervento dei carabinieri: Garlaschi l'aveva accarezzata nel sonno.



Il 7 febbraio la moglie del tranviere non è in casa: Garlaschi è solo con Jessica in quell'appartamento in via Brioschi. "Abbiamo avuto una banale discussione, lei mi ha ferito con il coltello, l'ho disarmata e l'ho colpita", avrebbe riferito lui. Secondo gli inquirenti, però, la 19enne avrebbe rifiutato le avance dell'uomo facendolo arrabbiare fino al punto da volerla uccidere, con 40 coltellate, e poi tentare di bruciare il suo corpo.