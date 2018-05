24 maggio 2018 10:24 Il Bdsm a Milano, Sam e Ross: storie di ordinario sadomasochismo Abbiamo esplorato per qualche mese la scena sadomaso del capoluogo lombardo e raccolto le esperienze di alcuni protagonisti. Ve ne proponiamo alcune

Sam prova eccitazione dal dominio sul corpo della sua schiava. Durante i giochi la lega, la benda, la immobilizza. Anche Ross è un dominatore, ma in una veste atipica: si fa camminare addosso dalle donne. Benché siano loro a calpestarlo, è lui a mantenere il controllo della situazione. Con un piccolo movimento potrebbe far cadere giù la partner come un birillo. Nei suoi 39 anni dice di aver “sostenuto” con il suo corpo 1.500 donne di cui 23 contemporaneamente. Quelle di Sam e di Ross sono solo due delle tante storie che abbiamo raccolto esplorando per qualche mese la scena Bdsm di Milano, definita dagli addetti ai lavori "capitale del sadomasochismo italiano".

La storia di Sam - La mattina la sveglia di Sam suona molto presto. Il tempo di un caffè. Poi indossa giacca, pantaloni, cappello e grembiule ed entra in cucina dove trascorre tutta la giornata. Sam lavora in un importante ristorante di Milano. Mettersi al servizio degli altri ha sempre fatto parte della sua vita. Nel lavoro, in famiglia, e prima anche con la sua fidanzata, da qualche mese diventata ex.



Di notte però ha trovato un modo per scrollarsi di dosso la tensione: gioca a legare la sua schiava. Ha 28 anni, è di Torino e Sam Fisher è il suo nome d’arte, ma ormai lo chiamano così anche alcuni colleghi di lavoro, quelli a cui ha rivelato la sua passione. “Ho iniziato circa cinque anni fa quando lavoravo come cuoco in Piemonte. Ho cominciato giocando a legare una mia collega”, racconta il ragazzo. Per una persona che si affaccia per la prima volta al bondage imparare a fare lacci e nodi attorno al corpo di una persona non è proprio semplicissimo. “La corda deve sostenere senza lacerare – spiega il ragazzo - ho imparato cercando informazioni su Internet e poi mi esercitavo di nascosto in cucina legando gli arrosti”.



Sam abita a Milano da meno di un anno, ma è subito entrato nel giro grazie a una sua amica conosciuta su Fet Life, il social network dei bdsmer. È riuscito a nascondere per anni la sua doppia vita all'ex fidanzata. Le diceva che era a lavoro intanto legava la sua schiava. “Con la mia ragazza era un casino. Ero costretto a mentirle, non lo facevo volentieri. Da un lato mi sentivo in colpa, dall’altro capivo che il sadomasochismo era qualcosa di cui non potevo fare a meno. Ho cercato di introdurla in questo mondo, ma lei non era interessata per cui ho lasciato perdere e abbiamo continuato a vivere nella menzogna”.



La storia di Ross - Ha 39 anni e sostiene di essere un sadomasochista da 35. I primi ricordi legati alla sua passione risalgono all’infanzia. “La mia prima esperienza è stata a nove anni con la mia baby sitter”, racconta Ross. L’uomo fa multi trampling: una pratica inconsueta nel mondo Bdsm. Si fa camminare addosso dalle donne, o come dice lui “le sostiene” con il proprio corpo. “Nella mia vita ho fatto da tappeto a 1.500 donne”, dice.

Nella mia vita ho fatto da tappeto a 1.500 donne, di cui 23 contemporaneamente L’uomo non sa individuare le ragioni o le modalità con cui ha maturato questa fantasia. Ha sempre nutrito il desiderio di essere calpestato dalle donne. “Per gioco ho convinto la mia baby sitter a mettermi i piedi addosso. Allora per me non era un’esperienza sessuale, ma sapevo già che mi sarebbe piaciuto che mi calpestasse”. Poi a 18 anni, navigando su Internet, Ross ha capito di essere un sadomasochista. “Ci sono arrivato per esclusione, nel senso che non sapevo che la mia fosse una pulsione di tipo sessuale. Mi piace sentire la donna muoversi su di me e non ritengo fondamentale concludere la sessione con un rapporto completo”.



Nel Bdsm non sempre il gioco ha una finalità sessuale in senso tradizionale. Anzi molti sadomasochisti ritengono le pratiche in sé talmente appaganti dal punto di vista fisico e mentale che il sesso finisce per diventare un contorno. Ross, per esempio, considera il multi trampling un’esperienza intima che lo soddisfa pienamente. “Se trovassi una partner che mi calpesta ed è frigida sarebbe il massimo”, scherza.



Parlando della sua passione è Ross stesso a definirsi un “tappeto”, ma allo stesso tempo dice di assumere nel gioco un ruolo dominante. “Sono io ad avere il controllo della situazione, un mio piccolo movimento e la mia partner cade giù come un birillo”. Ci mostra le foto di alcune sue esibizioni durante eventi Bdsm. Cinque/sei donne gli stanno addosso in equilibrio, lui è steso a terra come uno zerbino.