Trieste, presidente comunità minori molestava ospiti: arrestato

I fatti sarebbero stati commessi in periodi diversi, comunque in un arco di tempo compreso tra settembre 2013 e settembre 2017. La Squadra Mobile, che ha condotto complesse indagini coordinate dalla Procura nel corso del 2017, ha escusso e interrogato circa 80 tra testimoni e vittime e raccolto una gran mole di materiale.



Per vittime, ha spiegato la polizia, si intendono sia dipendenti che ex dipendenti, collaboratori della struttura ma anche minorenni stranieri non accompagnati provenienti da vari Paesi (Kosovo, Albania, Pakistan, Afghanistan e Bangladesh). Specificamente, i reati contestati all'uomo sono: maltrattamento aggravato di minori; atti sessuali tentati con minorenne; atti persecutori in danno della ex direttrice della struttura.



L'arrestato ha tenuto una condotta vessatoria soprattutto nei confronti dell'ex direttrice, che ha riportato da questa vicenda gravi stati d'ansia, fino a dover fare ricorso a cure mediche.