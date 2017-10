Rimini, vittima incidente a terra: lui filma la diretta su Facebook

La vittima di un incidente stradale a terra in fin di vita. Lui, con il telefonino connesso a Facebook, ha iniziato a trasmettere la diretta dell'agonia, non chiamando i soccorsi e scrivendo: "Chi mi segue chiami aiuto!" e "C'è sangue, speriamo si salvi". E' successo a Riccione (Rimini), dove nella notte tra sabato e domenica è morto in viale Veneto un ragazzo di 24 anni, Simone Ugolini, dopo uno schianto in motorino contro un albero.