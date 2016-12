Rimini, il padre della 19enne morta di anoressia: "Non buttate la vita"

Era iniziata nell'ottobre del 2011 l'odissea di Francesca, ossessionata dalla magrezza. "Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo, non ci siamo mai fermati. Ma non c'è stato nulla da fare - ricorda papà Massimo, 65 anni, stretto nel dolore con la moglie Iris e l'altra figlia Ilaria, dopo anni di battaglia. - Francesca stava male, era debole, eppure continuava a correre".



Nell'ultima settimana di vita, Francesca era ricoverata all'ospedale di Riccione, dopo un periodo al centro Gruber di Bologna. Ora, in memoria di quella figlia che non ce l'ha fatta, papà Massimo lancia uno struggente appello a tutte le ragazze e i ragazzi affetti da disturbi alimentari: "Amate la vita, non gettatela via".