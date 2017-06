Ferrara, 40enne partorisce un bimbo prematuro e lo nasconde nel freezer

A Migliarino, in provincia di Ferrara, una donna di 40 anni ha partorito in casa e poi ha nascosto il corpo del neonato nel freezer, dove è stato trovato morto. La donna si è poi recata in ospedale dicendo di esser caduta: è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, mentre sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta di procura e polizia.