Funerali delle vittime del crollo, Bagnasco: "Questa tragedia ha squarciato il cuore di Genova"

Una città in lutto - Al momento in cui è iniziata la celebrazione dei funerali, nel padiglione della Fiera del capoluogo ligure, le campane di tutte le chiese di Genova hanno suonato a morto. Anche le chiese del quartiere Campi, vicino al viadotto distrutto, hanno suonato richiamando l'attenzione della popolazione. In tutta la città la partecipazione alle esequie e al dolore collettivo per l'accaduto è testimoniata dalla chiusura degli esercizi commerciali per tutta la durata dei funerali. Fermo anche il porto.



Bagnasco: "Un dovere fare giustizia, ma non cancellerà la tragedia" - A presiedere la cerimonia funebre il cardinale di Genova Angelo Bagnasco, che durante l'omelia ha detto: "Sappiamo che qualunque parola umana, seppure sincera, è poca cosa di fronte alla tragedia, così come ogni doverosa giustizia nulla può cancellare e restituire". L'arcivescovo ha poi detto: "L'iniziale incredulità e poi la dimensione crescente della catastrofe, lo smarrimento generale, il tumulto dei sentimenti, i 'perché' incalzanti, ci hanno fatto toccare ancora una volta e in maniera brutale l'inesorabile fragilità della condizione umana".



"Genova ferita, squarciato il suo cuore" - E ancora: "Il crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo".



L'arcivescovo ha poi detto che Papa Francesco prega ed è vicino a quanti hanno sofferto per questa tragedia. "Ieri sera - ha raccontato ai fedeli in chiesa -, con una telefonata affettuosa, ha voluto manifestarci la sua prossimità. In questi giorni dovunque si innalza a Dio un'onda di preghiera. Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa".



Un lungo applauso ai vigili del fuoco - Un lungo applauso ha interrotto l'omelia dell'arcivescovo quando ha citato i vigili del fuoco e la loro "professionalità generosa". Bagnasco era stato interrotto con un altro applauso quando aveva sottolineato come Genova sia capace di non arrendersi anche di fronte alle tragedie.



Applausi anche alla lettura dei nomi delle vittime - Commossi applausi hanno accompagnato anche la lettura dei nomi delle vittime, fatta dal vescovo di Chiavari monsignor Alberto Tanasini.



Imam di Genova: "Ogni ponte che crolla crea dolore" - Alla cerimonia c'era anche un imam della comunità islamica genovese, che a conclusione dei funerali ha preso la parola per dire davanti alla folla: "Il crollo di un ponte è la metafora di due punti che non si toccano più". E ancora: "Il crollo di un ponte che sia fisico o metaforico provoca sempre dolore e segna una perdita grave per l'umanità intera. Il dolore è immenso, affidiamo a Dio le nostre preghiere per tutte le vittime, le loro famiglie, i feriti e i disperi ma anche per tutti i soccorritori. La nostra preghiera si trasmette anche a tutti coloro che hanno celebrato i funerali in forma privata. Siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore, colui che nella sua infinita misericordia ci ha insegnato il valore dei ponti, di renderci consapevoli delle nostre responsabilità, chiediamo a lui di accogliere le anime delle vittime e di consolare i loro familiari. Preghiamo per Genova".



Diciannove i feretri ai funerali di Stato - Il Comune di Genova ha fatto sapere che sono 19 e non 18 i feretri ai funerali di Stato per le vittime del crollo. L'ultima bara che si è aggiunta è quella di un cittadino francese.