Contro la solitudine in Italia 60 milioni di animali da compagnia

Perché tenere un animale? - Gli animali all'interno della famiglia portano nell'ordine serenità e gioia (43%), allegria e divertimento (36%), pace e tranquillità (16%) e sicurezza (6%) ma secondo i proprietari contribuiscono anche a migliorare la qualità della vita stimolando a svolgere attività fisica (94%), favoriscono la socialità e la comunicazione (81%) e hanno effetti positivi sulla salute psicologica (95%), secondo un'indagine GfK Eurisko. Gli animali domestici sono circa 60 milioni, mediamente uno per ogni cittadino italiano.



Servizi e vizi - Negli ultimi cinque anni si registra un vero e proprio boom per la richiesta di servizi veterinari (+89,1%), "beauty farm" e "asili" per cani e gatti che hanno fatto segnare un aumento del 43,7%. Tra i benefici offerti in questi luoghi, anche palestre, parrucchieri specializzati, massaggi e maschere per rendere il pelo più lucente. "Nuovi servizi – spiega la Coldiretti – che sono il segnale di un'attenzione sempre maggiore per i pet considerati veri e propri componenti della famiglia". E se per l'alimentazione si spendono oltre 2 miliardi di euro all'anno (+2,7%), sono aumentati del 10,3% gli snack e gli spuntini fuori pasto.