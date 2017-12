Como, irruzione di un gruppo di naziskin in un centro pro migranti | Il video

“Logica schiavista”, “idee pseudoclericali irretite da un retorica mondialista". E ancora “turbo capitalismo”, “soloni dell’immigrazionismo ad ogni costo” “fermiamo l’invasione”: sono alcuni dei passaggi deliranti letti da un gruppo di estremisti di destra durante un’irruzione nella sede dell’associazione pro migranti “Como senza frontiere”. Pieno stile squadrista, come mostra il video messo in Rete in queste ore: una quindicina di naziskin del Veneto Fronte Skinhead, capelli rasati, bomber neri e un volantino letto come il loro proclama anti migranti nel pieno di un’assemblea che discuteva di accoglienza.