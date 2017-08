Terremoto a Ischia il giorno dopo, tra i calcinacci e le macerie Ansa 1 di 45 Ansa 2 di 45 Ansa 3 di 45 Ansa 4 di 45 Ansa 5 di 45 Ansa 6 di 45 Ansa 7 di 45 Ansa 8 di 45 Ansa 9 di 45 Ansa 10 di 45 Ansa 11 di 45 Ansa 12 di 45 Ansa 13 di 45 Ansa 14 di 45 Ansa 15 di 45 Ansa 16 di 45 Ansa 17 di 45 Ansa 18 di 45 Ansa 19 di 45 Ansa 20 di 45 Ansa 21 di 45 Ansa 22 di 45 Ansa 23 di 45 Ansa 24 di 45 LaPresse 25 di 45 LaPresse 26 di 45 LaPresse 27 di 45 LaPresse 28 di 45 LaPresse 29 di 45 LaPresse 30 di 45 LaPresse 31 di 45 LaPresse 32 di 45 LaPresse 33 di 45 LaPresse 34 di 45 LaPresse 35 di 45 LaPresse 36 di 45 LaPresse 37 di 45 LaPresse 38 di 45 Ansa 39 di 45 Ansa 40 di 45 Ansa 41 di 45 Ansa 42 di 45 Ansa 43 di 45 Ansa 44 di 45 Ansa 45 di 45 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Si inizia subito a scavare tra le macerie e parte la macchina dei soccorsi: intorno alle 22 le prime tragiche conferme. All'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno iniziano ad arrivare i primi feriti, ma ci sono crepe e per qualche ora viene ordinata l'evacuazione. La zona più colpita è a poche centinaia di metri di distanza, nella parte alta di Casamicciola. Tra le località di piazza Majo e la Rita crolla la parte superiore della chiesa di Santa Madonna Addolorata, chiamata chiesa del Purgatorio dagli isolani, ed oscilla il campanile.



Perde la vita travolta dalle macerie la catechista Lina Balestrieri, di 59 anni, che era in auto col marito: è lei la prima vittima accertata. Pochi metri più in là, in via Serrato, si combatte una battaglia contro il tempo. Si sbriciola una palazzina di cinque piani, sotto restano imprigionate sette persone, tra cui tre fratelli: Ciro di 11 anni, Mattias di 8 anni e Pasquale 7 mesi.



A Roma il premier Paolo Gentiloni si reca alla protezione civile, partono le squadre specializzate e da Napoli i rinforzi per i soccorritori. Intorno alle 23 sulle vie dell'isola si riversano decine di turisti determinati a partire con il primo traghetto disponibile, con momenti di tensione alla partenza, alle 2.30. Numerosi alberghi attrezzano materassi e coperte per la notte all'aperto dei loro ospiti, gli ischitani che hanno la casa lesionata dormono in auto o attendono l'alba seduti in strada.



Intanto dalla palazzina di via Serrato vengono estratte vive due persone, una è Alessia Lucido Balestrieri, la madre dei bimbi intrappolati, incinta della loro sorellina. La donna si avvolge in una coperta e trascorre una lunga notte di angoscia e attesa. Dei suoi figli si sentono le voci: Ciro ha protetto Mattias in un abbraccio sotto il loro letto e guida i soccorritori, Pasquale piange. Ma le operazioni sono difficoltose.



Sono le 2.30 quando viene estratto il papà di Pasquale, Alessandro Toscano, con ferite non gravi. Crescono le speranze. Alle 4 il neonato viene portato in salvo, la sua mamma scavalca le macerie e corre in ospedale con lui. Ma intanto viene individuato il corpo senza vita della turista Marilena Romanini, di 65 anni, nata a Brescia. Il cadavere della donna sarà recuperato solo ore più tardi, dopo le 20.



Intorno alle 5, contro il parere dei medici, sul luogo del crollo corre Alessandro Toscano e abbraccia Guglielmo, il papà di Ciro e Matias. Sono le 7.30 quando i soccorritori raggiungono i bimbi e gli porgono dell'acqua: solo intorno alle 11, a 14 ore dal crollo, trarranno in salvo Mattias. Alle 13, dopo 16 ore, viene estratto Ciro, che ha una frattura: "E' stato coraggioso, ha salvato il fratello", raccontano i soccorritori. "Un miracolo, siamo morti e siamo rinati", dice la nonna dei bimbi.