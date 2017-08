Terremoto a Ischia: due donne morte, tratti in salvo i tre fratellini

Sono in corso accertamenti preliminari all'esito dei quali si valuterà la sussistenza di eventuali elementi per l'apertura di un fascicolo. E' quanto si apprende da fonti della procura di Napoli a proposito del probabile avvio di una inchiesta per i danni provocati dal terremoto avvenuto ieri sera sull'isola di Ischia. In particolare la procura attende le relazioni dei vigili del fuoco impegnati da ieri sera nell'opera di soccorso. I rilievi tecnici serviranno a valutare lo stato delle costruzioni, l'eventuale mancata adozione delle norme antisismiche. Al vaglio degli inquirenti anche i casi di abusivismo edilizio sui quali la procura ha condotto già numerose inchieste. L'ipotesi di reato ipotizzata nel caso venissero individuate responsabilità sarebbe di disastro colposo.