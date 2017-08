Terremoto Ischia, i sindaci: "Nessun legame tra crolli e abusivismo"

I sei sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia "deplorano le notizie false relative alle inesistenti connessioni tra l'evento sismico e i fenomeni legati all' abusivismo edilizio ". Lo scrivono in una nota congiunta "rilevando che i crolli circoscritti alla zona colpita hanno interessato per lo più strutture antiche, tra le quali anche una chiesa già distrutta dal terremoto del 1883 e poi riedificata".

I primi cittadini continuano nella nota congiunta esprimendo "vivo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del terremoto che ha colpito la zona nord-occidentale dell'isola e in particolare il comune di Casamicciola terme". Ringraziano inoltre "i soccorritori, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e le forze dell'ordine per la straordinaria opera di assistenza alla popolazione".



Infine ribadiscono, anche al fine di rassicurare gli ospiti dell'isola e i loro familiari in Italia e all'estero, che "in questa tragica circostanza gran parte dell'isola torna, velata di tristezza per le vittime, alla normalità dei trasporti pubblici, comunque mai interrotti, delle strutture turistico-ricettive e degli esercizi pubblici aperti e a disposizione degli ospiti".