Operai di Nola licenziati dopo la protesta, il giudice dà ragione alla Fca

Gli ex lavoratori, si legge nella sentenza depositata dal giudice del lavoro di Nola, hanno leso "l'immagine della società e del suo a.d. nei confronti dei dipendenti".



Per il giudice, quindi, il licenziamento è giustificato, in quanto è stata accertata "e dichiarata la sussistenza della giusta causa e la conseguente legittimità del licenziamento disciplinare irrogato", in quanto le "condotte poste in essere dai ricorrenti", che inscenarono in suicidio di Marchionne davanti al reparto logistico di Nola nel giorno dei funerali di una cassaintegrata che si era tolta la vita qualche giorno prima, "in quanto lesive degli interessi morali della società, abbiano provocato alla stessa un grave nocumento morale idoneo a ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro".