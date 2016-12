5 giugno 2014 Fiat, protesta-shock a Nola: il manichino di Sergio Marchionne impiccato a un patibolo L'azione dei cassintegrati e dei licenziati dello stabilimento di Pomigliano davanti al reparto logistico del Lingotto in Campania Tweet google 0 Invia ad un amico

13:58 - Un manichino, con la foto di Sergio Marchionne, impiccato a un patibolo con un volantino-testamentario che dice: "Mi ammazzo: perdonatemi per tutti quegli operai che si sono suicidati". E' la protesta-shock di alcuni rappresentanti del Comitato di cassintegrati e licenziati di Pomigliano. La manifestazione contro l'amministratore della Fiat è avvenuta davanti al reparto logistico del Lingotto a Nola (Napoli).

La protesta arriva a pochi giorni dal flash mob dove un gruppo di lavoratori si era cosparso di vernice rossa per ricordare Maria Baratto, la cassintegrata suicidatasi per la disperazione. In casa Fiat ora è caccia all'uomo.