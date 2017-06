Migranti, attracca a Napoli la nave Msf con 1.500 persone messe in salvo

Alle 21 di sabato, dopo l'allarme lanciato per la mancanza di generi di prima necessità, dovuti al sovraffollamento, l'imbarcazione era stata fatta approdare a Palermo per i primi aiuti. La nave è in grado di trasportare al massimo 600 persone. A bordo 140 donne e 45 bambini, uno dei quali di appena una settimana di vita, e due cadaveri recuperati da un gommone.



Operazioni di sbarco in corso - Procedono molto lentamente le operazioni di sbarco degli immigrati dalla nave. I profughi vengono fatti scendere a gruppi, fotoidentificati e successivamente indirizzati ai pullman che li porteranno nei centri di accoglienza individuati secondo il piano nazionale di riparto, con il coordinamento della Prefettura. Le procedure, anche a causa del numero molto elevato di migranti, richiederanno - dicono fonti di polizia - ancora parecchie ore.



La nave Vos Prudence di Medici Senza Frontiere è arrivata nel porto di Napoli dopo tre giorni di navigazione con un lungo giro determinato dalla chiusura degli scali siciliani per effetto delle misure di sicurezza disposte per il G7. A bordo dell'imbarcazione ci sono, ha detto Michele Trainiti, responsabile delle operazioni di soccorso in mare, 40 bambini con meno di 5 anni, cinque neonati e numerose donne incinte. Secondo quanto accertato dalla polizia ci sono anche diversi casi di scabbia.



In fuga dalla Libia - Si tratta di migranti partiti dalla Libia. "Molti di loro - ha denunciato Trainiti - presentano fratture in varie parti del corpo, conseguenze del clima di violenza nel Paese. Un giovane che abbiamo soccorso era stato torturato per mesi. Lo abbiamo raccolto da un gommone e trasferito in ospedale a Lampedusa dove però è morto. Tanti avevano una famiglia e un lavoro ma hanno preferito fuggire da una situazione terribile".



Msf: "Dov'era Frontex?" Trainiti ha sottolineato anche che nelle operazioni di salvataggio, effettuate ininterrottamente su dodici barconi, dalle 7 del mattino alle 5 del pomeriggio, non si sia vista in zona nessuna altra nave. "Dobbiamo ringraziare solo la Guardia Costiera. Dove era Frontex, dove erano quelli che ci hanno criticato?".