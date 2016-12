La minacciava con una pistola, obbligandola a prostituirsi nella propria casa dietro ricatto: “Se non lo fai ti porto via i figli”. E così la donna ha dovuto, per tre interminabili anni, subire le angherie del marito e concedere il proprio corpo a pagamento: 100 euro a prestazione, con uomini residenti in provincia, tutti conoscenti del marito.

Le indagini dei Carabinieri di Sarpi sono iniziate nel giugno scorso, quando la donna ha trovato il coraggio di presentarsi in caserma e denunciare la situazione.