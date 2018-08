Cambia il "Padre Nostro", Papa Francesco: "Può Dio indurci in tentazione?"

Da novembre cambierà il "Padre Nostro", una delle preghiere più conosciute e importanti della religione cattolica. Il passaggio "incriminato" è quello che recita "non indurci in tentazione" che diverrà "non abbandonarci alla tentazione". Una questione lessicale che può apparire semplice, ma che si porta dietro invece una serie di risvolti teologici. La traduzione "sbagliata" della preghiera è già stata modificata in Spagna e in Francia. A novembre, dopo che sarà approvata dalla Conferenza episcopale dei vescovi, la "correzione" arriverà anche in Italia.