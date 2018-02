Calabria, le mamme al giudice minorile: "Toglici i figli o saranno mafiosi"

A raccogliere il disperato appello delle donne, spesso anch'esse coinvolte in reati di mafia ma che vogliono salvare i loro ragazzi e dare loro un'altra opportunità di vita, è il giudice Roberto Di Bella, che negli anni ha ottenuto anche l'appellativo di "ladro di figli", come riporta La Repubblica.



Il progetto, supportato dalla rete delle diocesi e della Caritas, ha offerto una strada alternativa a una cinquantina di giovani: "Dieci di loro sono diventati maggiorenni - riferisce al quotidiano il magistrato. - Di questi 5 sono rimasti fuori dalla Calabria a lavorare, gli altri sono tornati ma solo uno è incappato nella giustizia e non per un reato di mafia".



Così ora è stato firmato a Roma, durante la quarta edizione di Contromafie, un protocollo d'intesa tra governo, procuratore nazionale antimafia, Conferenza episcopale italiana e Libera di don Ciotti, per estendere l'iniziativa a tutta Italia. E dal Dipartimento per le Pari Opportunità e la Cei sono stati stanziati 300mila euro, per il sostegno alle comunità, alle case famiglia e agli psicologi coinvolti.