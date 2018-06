Cade aereo da turismo in Trentino: muore pilota, ferita gravemente allieva

Cade aereo da turismo in Trentino, un morto e una donna ferita Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A lanciare l'allarme sono stati alcuni escursionisti. Sul posto sono intervenuti oltre all'elicottero di Trentino Emergenza anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L'uomo è morto sul colpo, la donna è stata trasportata all'ospedale di Bolzano. I carabinieri hanno effettuato per i primi rilievi.



Il velivolo è precipitato sull'altopiano di Pinè, in una zona boschiva vicino a una pietraia a 2.100 metri di quota. L' Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta di sicurezza sull'incidente del Cessna C152 (marche di identificazione I-SVFG). Il velivolo, impegnato in un volo didattico, era decollato dall'aeroporto di Bolzano.