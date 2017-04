Budrio, la moglie di Davide Fabbri: "Riapro il bar per lui"

Continua senza sosta la caccia a "Igor il russo - Ezechiele il serbo". Intanto, a Budrio, ha riaperto il bar di una delle vittime, Davide Fabbri. L'uomo, di 52 anni, è stato ucciso il 2 aprile per aver resistito a un tentativo di rapina. A rialzare oggi la saracinesca dell'attività la moglie, Maria: "Ho deciso di riaprire, lo faccio per mio marito. Davide è nato in questo bar, la sua vita era qui. Ma non so come farò ad andare avanti". Quindi, la donna ha rivolto un pensiero agli oltre 800 uomini delle forze dell'ordine dispiegati nel Ferrarese per trovare l'assassino: "Ho fiducia in loro. Spero lo assicurino alla giustizia perché nessuno passi quello che sto passando io".

