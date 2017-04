Bologna, reagisce a un tentativo di rapina: barista ucciso a colpi di pistola

Sul posto, sulla strada che da Budrio porta a Mezzolara, sono intervenuti i carabinieri. In tutta la zona è caccia all'uomo. Prima di darsi alla fuga, il rapinatore avrebbe minacciato anche la moglie della vittima. Alcuni testimoni hanno descritto l'uomo come uno straniero di bassa statura.



Il sindaco: "Siamo inorriditi" - Il sindaco del paese, Giulio Pierini, sul proprio profilo Facebook, ha condannato l'episodio ed espresso solidarietà ai familiari della vittima. "Si tratta di un fatto di un'efferatezza e una gravità inaudite per Budrio e per qualsiasi altro territorio - ha scritto il primo cittadino -. Sono inorridito per quello che è successo, ma fermo nel voler reagire immediatamente e senza tentennamenti a quello che è accaduto. Dobbiamo respingere a testa alta questa violenza e chiediamo alle autorità competenti di assicurare alla giustizia il responsabile nel più breve tempo possibile".