Corruzione, sette arresti in Basilicata

07:59 - Sette misure cautelari ai domiciliari sono state eseguite da parte della polizia nei confronti di funzionari e dipendenti pubblici della Regione Basilicata, del Comune di Potenza e di imprenditori. Sono tutti accusati, a vario titolo, di corruzione, istigazione alla corruzione, falso e turbativa d'asta.

Nell'ambito dell'operazione, il terzo filone dell'inchiesta "Vento del Sud" che ha fatto luce su diversi appalti e che negli scorsi mesi ha portato all'arresto anche di un consigliere comunale di Potenza, sono stati eseguiti anche i provvedimenti del divieto di dimora per un funzionario del Comune di Potenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre due persone.



I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal gip di Potenza su richiesta della Procura del capoluogo lucano. Secondo quanto si è appreso, sono stati notificati anche gli avvisi di chiusura delle indagini preliminari per le altre persone indagate nell'inchiesta.