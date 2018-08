Due giovani sono morti dopo un bagno nella piscina di una villa a Castelnuovo Don Bosco (Asti). Marco Lipari, 21 anni, di Chieri (Torino), si era buttato in acqua pur non sapendo nuotare e un'amica di 19, Ilaria Abele, aveva cercato di soccorrerlo. Lui è morto annegato, lei poco dopo essere stata ricoverata in ospedale, in prognosi riservata.