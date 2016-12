- L'ex ministro Claudio Scajola risulta indagato nel filone dell'inchiesta della procura di Napoli sulle forniture Finmeccanica in Brasile. Il reato ipotizzato dai pm è quello di corruzione internazionale in riferimento a un suo presunto tentativo di mediazione nell'affare. Indagata anche una seconda persona, indicata dagli inquirenti come suo portavoce. Scajola a Tgcom24: "Sono sereno e a disposizione dei magistrati".

Scajola a Tgcom24: "Non ammetto speculazioni vergognose"

L'ex ministro Claudio Scajola interviene a Tgcom24 sull'indagine sulle forniture Finmeccanica Brasile: "Ho appreso adesso di questo avviso di garanzia, ribadisco che nell’ambito delle competenze di ministro dello sviluppo economico ho girato il mondo sempre nel rispetto delle leggi e delle regole e ho sempre svolto questi compiti alla luce del sole e in incontri ufficiali. Non ho mai avuto incontri privati".

L'esponente Pdl si dichiara disponibile a chiarire fin da subito la propria posizione: "Sono sereno e non capisco cosa ci sia dietro ma da adesso sono a disposizione dei magistrati, se volessero sentirmi sull’argomento. Mi pare strambo che in questo momento un’attività di ministro di cui sono orgoglioso possa essere vista come qualcosa di losco. Non ammetto alcuna speculazione vergognosa. Non ho alcun portavoce che si chiama Nicolucci, conosco un deputato, ma non ho mai avuto un portavoce con questo nome.