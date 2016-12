foto Dal Web

15:32

- La novità del momento in casa Rai è l'estensione del pagamento del canone alle aziende che abbiano in ufficio dispositivi elettronici come smartphone, tablet e Pc, predisposti a ricevere segnali televisivi, anche se non è quello il loro principale utilizzo. Questa, l'infausta trovata del dg Lorenza Lei. "Un balzello assurdo - commenta Rete Imprese - le aziende dovranno sborsare 980 milioni". Su Twitter impazza la polemica: tutti contro il servizio pubblico ediventa il trend.