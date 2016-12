Gol del Napoli, ma De Sanctis non esulta

foto LaPresse

17:51

- Mentre dilaga il caso del calcioscommesse, ecco un filmato di una telecamera a bordo campo che evidenzia una reazione particolare. Quella del portiere del Napoli Morgan De Sanctis, che non esulta al gol del 4-1 dei suoi compagni realizzato da Cavani al Lecce lo scorso 3 dicembre, ma con aria contrariata e scuotendo ripetutamente la testa riprende posto fra i pali, chiedendo a Lucarelli, a bordo campo, quanto manchi alla fine. Per la cronaca, il match è finito 4-2 per i partenopei, con una rete dei salentini all'ultimo minuto. Gol buono solo per il fantacalcio.