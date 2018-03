Anziana maltrattata dalle badanti, parlano i vicini: "Non pensavamo fosse una persecuzione"

Picchiata e minacciata per mesi dalle due badanti che avrebbero dovuto occuparsi di lei. È questa la triste storie di una pensionata 75enne di Trapani che negli ultimi giorni sta facendo molto discutere. Sebbene si tratti purtroppo dell’ennesimo fatto di cronaca del genere, c’è un aspetto che rende la vicenda ancora più triste: nonostante la donna urlasse per le violenze subite, nessuno dei vicini ha mai chiamato la polizia né è mai intervenuto in suo aiuto. A dar voce al vicinato finito sotto accusa ci ha pensato Mattino Cinque, che ha intervistato alcuni di loro. "Non l’ho mai sentita urlare, se l’avessi sentita avrei chiamato le forze dell’ordine", si difende il ragazzo che vive al piano di sotto. Un altro signore ammette invece: "Purtroppo la signora ci aveva abituati alle sue grida, non pensavamo si trattasse di una persecuzione nei confronti della signora, pensavamo fosse una conseguenza della sua malattia".