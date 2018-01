Vescovo: "Se ci sono responsabilità, vanno accertate" - "Quando ci sono morti tragiche se ci sono responsabilità queste vanno accertate sicuramente". Così l'arcivescovo di Pescara-Penne, Tommaso Valentinetti, nel corso dell'omelia della santa messa nella chiesa di Farindola (Pescara). Mons. Valentinetti ha ricordato i bambini della scuola di San Giuliano di Puglia, in Molise, e i tre operai morti a Milano.



"Chissà quante volte in quest'anno vi siete ripetuti 'ma perché quella valanga nessuno l'ha fermata?'. A questa domanda non c'è una risposta perché purtroppo più volte mi sono scontrato con la morte come avete fatto voi: ho dovuto celebrare il funerale dei 27 bambini a San Giuliano di Puglia. Ero diventato vescovo da due anni: vi assicuro che è stato il funerale più difficile della mia vita. Anche allora mi sono chiesto: perché la casa di fronte alla scuola non e' crollata e la scuola è crollata?".



"La risposta è la solidarietà umana che possiamo esprimerci - ha sottolineato Valentinetti - che ci deve far sentire un cuore solo e un'anima sola. Esiste anche una risposta di fede, di una fede forte e potente, perché la fede non serve come sapete per chiedere a Dio di non far succedere le cose. La vita ci insegna che 27 bambini sono morti, 29 persone sono morte, e che l'altro giorno 3 persone sono morte nella fossa mentre lavoravano a Milano".



I familiari delle vittime saranno ricevute al Quirinale - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Paolo Gentiloni incontreranno lunedì 22 gennaio al Quirinale i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano.