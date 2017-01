Allarme Maltempo, esonda fiume Pescara: sconsigliato uso dell'auto

Intorno alle 4.30, quando si sono accesi i semafori segnalando la situazione di allarme, erano già state chiuse le golene.



A lavoro la Protezione civile comunale, in sinergia con Polizia municipale e forze dell'ordine. Al momento si stanno controllando tutti i sottopassi. In particolare è stato chiuso quello di via Raiale, in una zona di industrie e uffici.



Ancora senza luce 85mila utenze in Abruzzo - Proseguono a ritmo frenetico le attività della task force di e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, per riparare i guasti presenti sulla rete elettrica a causa del maltempo. Nonostante le condizioni meteo proibitive, il numero complessivo di utenze non alimentate è sceso a 85mila. Il persistere di neve e vento, comunque, ha causato ulteriori danni alla rete elettrica che hanno riguardato circa 15mila clienti nella provincia di Teramo. I clienti ancora disalimentati sono circa 100mila tra le province di Teramo, Pecara e Chieti.



Neve, crollano tetti nel Chietino - A Lanciano, nel Chietino, l'enorme peso della neve depositatasi nelle ultime ore ha fatto crollare i tetti di alcuni edifici.