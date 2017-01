Abruzzo, ancora 45mila persone senza luce per la neve

Sono ancora 45mila le persone senza corrente elettrica in Abruzzo. Lo ha fatto sapere l'Enel. Nella provincia di Pescara sono 9mila le utenze senza energia, 31mila in provincia di Teramo e 5mila in quella di Chieti. Dall'inizio dell'emergenza la task force di e-distribuzione, in campo con 600 mezzi operativi e più di 500 gruppi elettrogeni, ha progressivamente rialimentato circa 172mila utenze.