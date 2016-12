Papa Francesco all'Angelus annuncia un viaggio di preghiera in Terra Santa

18:54 - Papa Francesco, nel giorno del 50esimo anniversario dello storico incontro a Gerusalemme tra Paolo VI e il patriarca Atenagora, ha annunciato all'Angelus il suo prossimo viaggio in Terra Santa. Si terrà dal 24 al 26 maggio e avrà tappe in Giordania, Palestina e Israele, in particolare ad Amman, Betlemme e Gerusalemme.

L'annuncio all'Angelus - "Nel clima di gioia, tipico di questo tempo natalizio - ha detto il Papa ai fedeli riuniti sotto la pioggia a Piazza San Pietro -, desidero annunciare che dal 24 al 26 maggio prossimo, a Dio piacendo, compirò un pellegrinaggio in Terra Santa". Il Pontefice ha annunciato che "le tappe saranno tre: Amman, Betlemme e Gerusalemme, tre giorni". "Presso il Santo Sepolcro - ha aggiunto - celebreremo un Incontro Ecumenico con tutti i rappresentanti delle Chiese cristiane di Gerusalemme, insieme al Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli".



Il quarto Papa in Terra Santa - "Fin da ora vi domando di pregare per questo viaggio che sarà un pellegrinaggio di preghiera", ha concluso il Pontefice. Papa Francesco è il quarto Pontefice che si reca in terra Santa, dopo Paolo VI (4-6 gennaio 1964), Giovanni Paolo II (20-26 marzo 2000) e Benedetto XVI (8-15 maggio 2009).