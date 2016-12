20 agosto 2014 Italia divisa a metà: al Nord piogge e temperature sotto la media, al Sud c'è il sole Da domenica lento e graduale miglioramento sulle regioni settentrionali Tweet google 0 Invia ad un amico

10:35 - La situazione di stampo autunnale che interessa i Paesi dell'Europa centro-settentrionale coinvolge anche le nostre regioni del Nord dove per qualche giorno il tempo resterà variabile e le temperature decisamente sotto la media. Verso sud l'estate continuerà a mostrare il suo volto tipico concedendo prolungati momenti soleggiati e temperature sopra la media.

Le prospettive a più lungo termine lasciano intravedere una nuova espansione dell'alta pressione anche sulle regioni settentrionali già a partire da questo fine settimana, specialmente da domenica, con conseguente ritorno di una situazione più in linea con la stagione anche in quelle zone che sono state finora meno fortunate.



INSTABILE AL NORD, SOPRATTUTTO IN SERATA Oggi insistono condizioni di bel tempo in gran parte del Centrosud, salvo degli annuvolamenti sui settori tirrenici e interni della penisola. Ampie schiarite anche su buona parte dell’Emilia Romagna e della Liguria. Nubi più compatte sul resto del Nord con isolate piogge o rovesci intermittenti al mattino fra Lombardia e Venezie, nel pomeriggio anche sul Piemonte, con qualche temporale sui rilievi del Nordest. Qualche episodio instabile anche in Campania. Nel corso della sera tendenza ad un aumento dell’instabilità al Nord, con sviluppo di temporali su Prealpi e gran parte delle zone di pianura di Piemonte, Lombardia e Venezie. Venti meridionali anche moderati al Sud.



TEMPERATURE: 23°C A MILANO E 35°C A CATANIA Temperature in leggera crescita, ancora inferiori alla norma al Nord, fino a punte di 36 gradi in Sicilia. Previsti nel pomeriggio 23°C a Milano e Torino, 28°C a Bologna, Ancona e Firenze, 29°C a Pescara e Grosseto, 30àC a Roma e Napoli, 33°C a Lecce, 34°C a Palermo e 35°C a Catania.



GIOVEDI’ INSTABILE AL NORDEST E ZONE INTERNE DEL CENTRO Giovedì tempo in miglioramento e nel complesso più soleggiato specie nel pomeriggio al Nordovest. Più nubi al Nordest, con qualche apertura in più sull'Emilia Romagna. Rischio di fenomeni su Friuli Venezia Giulia al mattino, pomeriggio su Trentino, Alto Veneto e Friuli. Tra sera e notte rischio di qualche rovescio su Veneto, Lombardia e alto Piemonte. Nuvolosità variabile e irregolare al Centro e anche in Campania rischio di piogge sulle Marche al mattino, nel pomeriggio qualche locale e isolato temporale su Appennino laziale, sud della Marche e in Abruzzo (zone interne). Nel resto del Sud cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento al Nordovest, ulteriori aumenti sul settore ionico. Moderato Libeccio sul basso Ligure, qualche rinforzo di Maestrale sul mare di Sardegna. Libeccio sul basso Ionio.



TENDENZA: LENTO E GRADUALE MIGLIORAMENTO Venerdì mattina piogge residue lungo la fascia prealpina tra Lombardia e Nordest, nuvolosità variabile in gran parte del Nord. Cielo sereno o poco nuvoloso al Centrosud ed Emilia Romagna, nel pomeriggio qualche addensamento intorno all’Appennino centro-settentrionale, locali brevi acquazzoni sull’Appennino tra Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio al Nord instabilità meno pronunciata e meno diffusa, con possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone alpine e prealpine centro-orientali. Tra sera di venerdì e notte sabato tendenza a una nuova fase instabile sulla Pianura Padana con fenomeni tra est Piemonte, pianura lombarda in spostamento verso pianura emiliana, basso Veneto e la Venezia Giulia. Sabato tempo instabile nel Triveneto e nelle zone interne del Centro (Umbria, Marche, interno Lazio e Appennino abruzzese). Tempo buono e abbastanza soleggiato al Nordovest, coste tirreniche e al Sud e nelle Isole, salvo qualche annuvolamento in transito all’estremo Sud. Domenica sarà una giornata nel complesso migliore rispetto a sabato (qualche fenomeno instabile nella mattinata tra Emilia, Romagna e sull’alto adriatico). Temperature: ancora nei prossimi giorni molto caldo al Sud (soprattutto Sicilia e Calabria), sotto la norma al Nord.