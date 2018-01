salviamoElisa, c'è un donatore di midollo compatibile al 90%

Potrebbe esserci una speranza di guarigione per Elisa, la bambina di tre anni che rischia la vita per una leucemia infantile e che si era appellata al web per trovare un donatore di midollo compatibile. Sulla pagina Facebook "Salviamo Elisa" è stato pubblicato un post che lascia intravedere il lieto fine: "Finalmente Elisa ha il suo donatore. Non è un gemello genetico, come tutti speravamo, ma è un donatore compatibile circa al 90%. Attualmente la piccola si trova in una cameretta sterile e sta affrontando una chemio preparatoria che la porterà a breve verso il trapianto".