"Precedenza ai veneti nei nidi", Consulta: legge incostituzionale

Il requisito della residenza protratta per 15 anni , richiesto da una legge del 2017 della Regione Veneto per l'accesso agli asili nido, è "incostituzionale". Lo ha deciso la Corte costituzionale stabilendo che la norma contrasta col "principio di uguaglianza , (poiché introduce un criterio irragionevole per l'attribuzione del beneficio), e con la funzione educativa e socio-assistenziale". Il governatore Zaia : "Ne prendiamo atto, ma non c'è razzismo".

Secondo i giudici, la norma contrasta inoltre con la funzione educativa a vantaggio dei bambini dell'asilo nido e con quella socio-assistenziale a vantaggio dei genitori privi dei mezzi economici per pagare l'asilo privato.



Nella sentenza si legge che "la configurazione della residenza protratta come titolo di precedenza, anche rispetto alle famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale degli asili nido". Tale servizio "risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un'attività lavorativa".



Quanto poi alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è "ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri".