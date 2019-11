Voragine in strada a Napoli, 52 famiglie evacuate: "Nessuno delle istituzioni si è fatto vivo"

Anche Napoli sferzata dal maltempo: a causa delle intemperie una voragine, larga 30 metri e profonda 3, si è aperta in strada in zona Ponti Rossi. Cinquantadue famiglie sono state evacuate, tra di loro anche persone con problemi di salute. Ad avvertire il vicinato un cittadino che ha bussato di casa in casa. Ora per le famiglie è un rebus il ritorno in casa, nonostante i lavori siano in corso. "Alle 2.30 abbiamo sentito il boato, bussavano e non abbiamo aperto subito per paura", racconta Rosaria a "Pomeriggio Cinque", precisando che è poi scesa in strada sentendo un forte "odore di gas", a causa dell'apertura della voragine.

Ma il racconto si fa più duro quando parla delle Istituzioni: "Nessuno si è fatto vivo, neppure una bottiglia d'acqua, ora come facciamo, in mezzo alla strada?", sottolinea la donna.