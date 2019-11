Venezia sommersa, la rabbia dei cittadini: "È difficile anche fare la spesa"

Non si placa l’emergenza a Venezia dove le maree eccezionali di questi giorni hanno sommerso la città. Il 70% del centro storico è allagato e mentre si cerca di far fronte ai problemi metereologici sono numerosi i disagi che i cittadini devono affrontare: "È difficile anche fare la spesa, questo è solo uno dei disagi", spiega a "Pomeriggio Cinque", la signora Mara, nata e cresciuta nel capoluogo veneto.

E a far ancora più arrabbiare i veneziani è l’atteggiamento dei turisti: "Non capiscono le condizioni drammatiche e psicologicamente in cui viviamo, vengono qui e si fanno i selfie come se fosse normale", racconta ancora la signora Mara.