"Uomini e donne", Sara Tozzi abbandona lo studio: "Non sono pronta"

Nel corso della puntata di "Uomini e donne" in onda giovedì 10 ottobre Sara Tozzi ha comunicato, a sorpresa, la decisione di lasciare il trono. "Usciva da una storia importante, dove aveva sofferto molto - ha spiegato la padrona di casa Maria De Filippi - Questa settimana fa le esterne e si rende pienamente conto che non le può fare perché pensa ad altro, che non è sicuramente il ragazzo davanti a lei".

"Andando avanti non avrei dato quello che avrei potuto - commenta Sara - All'inizio ero molto carica, ero contenta e l'ho vista come un'opportunità per dare una svolta dal punto di vista emotivo a questa situazione che comunque mi trascino da gennaio". E ancora: "Penso di aver deluso i miei, quindi sento il bisogno di tornare a casa, voglio tornare alla mia vita e vedere quello che sarà".

Motivando il suo addio, Sara ha potuto sentire ancora una volta l'affetto e la stima della redazione manifestata nei suoi confronti. "Ci mancherai", ha commentato Tina Cipollari, alla quale le fa eco Gianni Sperti: "Ce ne fossero di persone così oneste, mi dispiace non vederti più". Infine gli auguri di Maria De Filippi: "Vivi tutto quello che devi vivere al di fuori di questo programma. Con noi il rapporto rimane aperto e di assoluta fiducia reciproca, se dovessi un giorno essere pronta non devi fare altro che chiamarci".