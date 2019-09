“Uomini e Donne”, in redazione arriva una segnalazione su Javier: “Ha un’altra”

I colpi di scena sono sempre all'ordine del giono a "Uomini e Donne" e questa volta a finire nella bufera è Javier Martinez, l'ex tentatore di "Temptation Island" che avrebbe rubato il cuore a Sara Tozzi. Sembra infatti che il tenebroso argentino sia fidanzato: a inchiodarlo, una segnalazione da parte della sua ex fidanzata secondo la quale Martinez avrebbe preso parte al programma con il solo scopo di migliorare la sua posizione professionale.



A supporto di queste rivelazioni, ci sono stati alcuni messaggi di fronte ai quali l'ex tentatore non ha potuto far altro che restare in silenzio. Dopo aver debolmente tentato di difendere la propria posizione di fronte a Sara, incerta se eliminarlo o meno, ha semplicemente dichiarato: "Non mi sento di aggiungere altro".



La tronista ha dunque deciso di eliminarlo, in lacrime e delusa per essere stata presa in giro. Non è da escludere che in futuro lo possa perdonare ma per il momento Martinez ha dovuto lasciare il programma.