“Uomini e Donne”, la gaffe del corteggiatore: “Voglio fare il tronista”

"Voglio fare il tronista". A parlare è uno dei corteggiatori a "Uomini e Donne" mentre discute con altri ragazzi, ma non sa di essere ascoltato proprio da Giulia la tronista.



La donna ha voluto conoscere i diversi ragazzi e ha chiacchierato con loro in una piccola stanza, dopo poco però è andata via e ha ascoltato le conversazioni a loro insaputa. Uno dei cortaggiatori ha lasciato intendere di essere interessato più al trono che alla tronista. Bisogna dire però che i ragazzi stavano scherzando ed è probabile che la frase, poco felice, sia stata buttata lì come una semplcie battuta.