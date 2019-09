Torna "Uomini e donne", su Canale 5 il talk dei sentimenti con Maria De Filippi

Lunedì 16 settembre su Canale 5 alle 14.45 parte la ventiquattresima edizione del talk di Maria De Filippi , "Uomini e Donne" , leader assoluto della fascia pomeridiana. Il talk dei sentimenti continua ad appassionare milioni di spettatori alle amicizie e alle storie d'amore che nascono all'interno del programma. Accanto al trono classico l'imperdibile versione "over". Confermata la presenza degli opinionisti Tina Cipollari , Gianni Sperti e Tinì Cansino .

Sul trono "classico" ci saranno: Giulia: 27 anni, vive a Roma e studia scienze politiche; Sara: 22 anni, vive a Modena e lavora come barista; Giulio: 29 anni, vive a Valenza ed è un ex giocatore di basket (ha corteggiato Giulia Cavaglia nella scorsa edizione del programma); Alessandro: 28 anni, vive a Napoli, lavora come modello ed è insegnante di crossfit.