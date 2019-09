Giulio da corteggiatore a tronista: "Giulia mi ha deluso, cerco una donna decisa"

Il salotto dei sentimenti di "Uomini e Donne" riapre il 16 settembre, con quattro nuovi single in cerca dell'amore. Tra questi Giulio Raselli, conosciuto dal pubblico per essere stato primo il corteggiatore (rifiutato) di Giulia Cavaglià e poi il provocatore di Sabrina a "Temptation Island". "Cerco una donna che sappia cosa vuole" ha dichiarato a "Tv, Sorrisi e Canzoni". Insieme a lui sul trono anche Giulia Quattrociocche, Sara Tozzi e Alessandro Zarino .

I telespettatori di "Uomini e Donne" hanno imparato a conoscere Giulio nella scorsa edizione, quando corteggiò Giulia Cavaglià che però alla fine lo rifiutò. "Mi ha deluso parecchio. A quanto mi risulta la sua scelta si è rivelata poi sbagliata...". Quest'estate lo abbiamo visto provocare Sabrina a "Temptation Island", ma nemmeno con lei ha funzionato: "Si era creato un bel rapporto ma non c'era attrazione fisica. Ora cerco una donna che sappia cosa vuole, veloce di testa. Ce la metterò tutta".



Al suo fianco un altro provocatore di "Temptation Island". Alessandro Zarino dopo il breve flirt con Jessica è iinfatti tornato single, pronto a incontrare la sua anima gemella: "Dopo tante relazioni incasinate cerco una ragazza tranquilla, quella giusta per una prima vera storia d'amore". Per il trono rosa ci saranno invece Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. "Non ho grandi ambizioni e forse questo rende complesso trovare un uomo. Sono tutti così complicati! Sogno di avere tre bambini e una vita normale. Non sogno però il matrimonio, preferisco scegliere l'uomo che amo ogni giorno, senza vincoli", ha confessato Giulia. La più piccola è Sara, 22 anni, che vuole al suo fianco un compagno con la testa sulle spalle: "Ho il terrore degli uomini poco seri. Cerco un ragazzo rispettoso, che sappia prendersi le sue responsabilità. Io bado alla sostanza, non all'apparenza".