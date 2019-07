"Uomini e Donne", ecco perché si sono lasciate le ultime coppie

Sembrava fosse amore e invece era un calesse, da cui sono scese subito le coppie di "Uomini e Donne". La produzione ha incontrato i protagonisti a qualche settimana dalla fine delle relazioni, per capire cosa non ha funzionato. Per Angela "la storia non è proprio mai iniziata", mentre Giulia senza tanti giri di parole ha chiarito: "cornuta e contenta non ci sto".

VOLANO STRACCI (SOCIAL) TRA GIULIA E MANUEL



Dopo mesi passati a vagliare i corteggiatori, valutando pro e contro, le ex troniste si sono trovate con un pugno di mosche in mano. La conoscenza tra Angela e Alessio si è conclusa prima di iniziare. "Non mi sento di dire che è finita, perché per me non è proprio mai iniziata", ha detto lei. Una decisione presa di comune accordo con Alessio "per non prendere in giro nessuno".