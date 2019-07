"Uomini e Donne", anche Giulia e Manuel al capolinea

Scelte sfortunate per le ultime troniste di "Uomini e Donne". Dopo Angela, che ha detto addio al corteggiatore Alessio dopo appena qualche settimana, anche Giulia ha annunciato su Instagram la rottura con Manuel. Una separazione che ha lasciato l'amaro in bocca alla piemontese: "Ci ho messo l'anima, ma si è rivelato un grande flop". Il ragazzo, però, le ha risposto per le rime e ha annunciato di non voler più restare zitto su alcune cose che la riguardano.

IL MOMENTO DELLA SCELTA DI GIULIA



La coppia è uscita da "Uomini e Donne" felice e innamorata, ma una volta spente le telecamere qualcosa si è rotto. "Io e Manuel non stiamo più insieme per tanti motivi. Io ci ho messo l'anima, ma le aspettative che avevo si sono rivelate un flop. La persona che ho scelto si è rivelata essere molto diversa da quella che mi immaginavo al mio fianco", ha dichiarato l'ex tronista sui social.



Manuel non è stato in silenzio e ha replicato, promettendo di tirare fuori qualche scheletro dall'armadio: "Le guerre social non fanno parte di me, soprattutto per cose così delicate e private. Il flop si sarebbe preso altri tre mesi di insulti pur di coprirti e comportarsi da signore nei tuoi confronti. Ma questa tua scenata di vittimismo mi ha spronato a cambiare idea". Cosa avrà combinato la bella tronista?