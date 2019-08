"Uomini e Donne", ecco le due nuove troniste Giulia e Sara

Si chiama Sara , viene da Modena, ha quasi 22 anni e lavora come barista. Giulia , invece, ha 27 anni, è di Roma ed è una studentessa universitaria. La prima è già stata vista in tv a "Temptation Island" nei panni di tentatrice (non è stata scelta dai fidanzati e ci riprova), per la seconda è un vero e proprio debutto sul piccolo schermo. Entrambe sono le nuove troniste di " Uomini e Donne ", che riparte con Maria De Filippi lunedì 16 settembre su Canale 5 .

GIULIA - "Sto finendo l’università - racconta Giullia - vorrei trovare un lavoro che sia legato alla mia facoltà. Voglio anche prendere una seconda laurea in Scienze Politiche e fare un'esperienza all'estero". A Giulia "piacerebbe costruire una famiglia, vorrei trovare un lavoro che mi permettesse di fare la mamma. In amore non mi fido mai fino in fondo, sono sempre pronta alla via di fuga. Non è che ho paura di essere fregata, è che penso che la famiglia è una cosa importante". Giulia però non crede nel matrimonio: "Credo che sia un'istituzione sopravvalutata, ma famiglia è qualcosa di diverso. Vorrei trovare una persona che ha il mio stesso concetto di famiglia: qualcosa da proteggere e tutelare. Non ho mai tradito, ma forse lo sono stata. Non perdonerei mai tradimento. Quando mi innamoro divento scema, sono capace di fare regali a caso, sono premurosa. Odio i narcisisti".