"Uomini e Donne", Jessica sempre più vicina a Davide: lui le dedica un tatuaggio

Jessica e Davide sono sempre più affiatati. Al punto che il corteggiatore ha pensato di farle una sorpresa e di tatuarsi una rana sul polso. Da sempre appassionata di rane, Jessica gli ha ceduto proprio il suo disegno ed oggi, entrambi, hanno lo stesso tatuaggio.

Nonostante il forte feeling, la tronista romana rivela a Davide di avere dei dubbi sul futuro della loro ipotetica relazione: "Sei troppo lontano", dichiara la 29enne riferendosi al fatto che i due vivono in città diverse. "Per me non rappresenta un problema - replica subito il corteggiatore che aggiunge - e comunque è una cosa che si può risolvere".