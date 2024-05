L'intervista di Donatella Versace a Fuego 2000

Nel 2000 Donatella Versace raccontava a Fuego il suo modello di femminilità. "La donna si è liberata dal falso perbenismo fatto di capelli spettinati e niente trucco. La donna è sexy così come l'uomo ma bisogna sapere rinnovarlo, c'è chi lo sa fare e chi no" diceva la sorella del famoso stilista Gianni Versace, fondatore dell'omonimo impero della moda.

"La donna Versace è una donna pronta a godere dei piaceri della vita - continuava Pedro Almodovar - una mangiatrice di uomini disposta anche a farsi mangiare, non so se mi capite. È audace, coraggiosa nel modo di vestirsi ed è sicura di se stessa". "La donna Versace è quella donna che fa il suo ingresso in un posto e tutti la riconoscono" conclude nell'intervista a Fuego Donatella Versace.