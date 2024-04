"Uomini e Donne", Pierpaolo criticato in studio ma Maria De Filippi lo difende

Maria De Filippi prende le difese

A prendere le difese di Pierpaolo è Maria De Filippi che raramente interviene per esprimere giudizi sui protagonisti del dating-show di Canale 5. La padrone di casa racconta un aneddoto in particolare, un comportamento solito di Pierpaolo che sottolineerebbe la sua natura e il suo modo di fare. "Dopo un ballo, lui passa di là per non apparire davanti alle telecamere. Questa è una cosa che non fa nessuno. Lo fa per non disturbare chi sta lavorando. Lui è molto particolare. Può darsi che in una circostanza come questa sia a disagio con le telecamere e il microfono. Penso sia una questione di educazione e pudore", conclude Maria De Filippi